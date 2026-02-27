Kooperatiflerin nitelikli personel hibe desteği kaldırıldı
Kooperatif ve üst kuruluşların üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin desteklerle ilgili bölümlerinde değişikliğe gidildi.
ANKARA (EKONOMİ)
Kooperatiflerin hizmet alımları hibe desteği kapsamından çıkarıldı. Ayrıca kadın kooperatiflerinin işletecekleri yaşlı engelli bakım merkezleri ile kreşlerin demirbaş eşyaları hibe desteği kapsamından çıkarıldı.
Ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin fuar katılımına yönelik hizmet alımı, projelere ilişkin nitelikli personel istihdamı ile faaliyet konularına yönelik mal ve hizmet alımlarına yönelik hibe destekleri yürürlükten kaldırıldı.