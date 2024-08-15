Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yeni ücretler bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Gelen zamla birlikte köprü geçişlerinde eski ve yeni ücretler şu şekilde oldu:

- Osmangazi Köprüsü: 399 TL > 555 TL

- Çanakkale Köprüsü: 419 TL > 585 TL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM: 24 TL > 33 TL

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 49 TL > 70 TL

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.

İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...