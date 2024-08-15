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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 70 TL, Osmangazi Köprüsü için 555 TL oldu.

Haber Merkezi
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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yeni ücretler bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Gelen zamla birlikte köprü geçişlerinde eski ve yeni ücretler şu şekilde oldu:

- Osmangazi Köprüsü: 399 TL > 555 TL

- Çanakkale Köprüsü: 419 TL > 585 TL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM: 24 TL > 33 TL

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 49 TL > 70 TL

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.

İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu. 

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