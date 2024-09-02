Köprü geçişi ve doğal gaz ağustosta zam şampiyonu oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 89’unun perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İstanbul’da boğaz köprüsü geçiş ücreti yüzde 37,50 arttı

Ağustos ayında Ulaştırma Harcamaları Grubu’nda yer alan Boğaz Köprüsü Geçiş Ücreti yüzde 37,50 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler de şu şekilde oldu:

“Konut Harcamaları grubundan yüzde 29,57 ile yakıt (doğalgaz), Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubundan yüzde 23,74 ile kıvırcık salata, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubundan yüzde 20,77 ile maç giriş Ücreti, Gıda Harcamaları Çeşitli ve Hazır Yiyecekler alt grubundan yüzde 10,88 bal, yüzde 10,69 ile çay, Tütün Alkollü ve Alkolsüz İçki grubundan yüzde 8,13 ile şişe suyu ücreti olmuştur.”

2024 ağustos ayında taze fasulye yüzde 45,66 ucuzladı

2024 Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubundan Yaş Kuru Sebze ve Meyve alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde -45,66 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler de Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubundan yüzde 36,69 düşüşle sivri biber, yüzde 29,66 düşüşle erik, yüzde 29,59 düşüşle karpuz, yüzde 25,28 düşüşle kavun, yüzde 23,39 düşüşle şeftali, yüzde 19,31 düşüşle armut, yüzde 14,22 düşüşle yaş üzüm ve yüzde 10,31 düşüşle kabak oldu.