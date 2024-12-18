Köprü, otoyol ve tünellerden rekor kazanç! Gelir 3 kat arttı

Köprü ve yol geçişlerinden elde edilen gelirler rekor kırıyor. Artan geçiş ücretleri 2024 yılında devletin kasasına büyük bir akış sağladı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bütçe verilerine göre, köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelirler bu yıl rekor seviyeye ulaştı.

1 yılda yüzde 170’lik artış geliri katladı

Ocak-Kasım 2024 döneminde söz konusu gelirler 1 milyar 212 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Birgün’ün haberine göre, geçen yılın aynı döneminde bu tutar 448 milyon 185 bin TL idi. Bir yılda yaşanan yüzde 170'lik artış, İşletmesi devlete ait yol ve köprülerden elde edilen gelir geçen yılı üçe katladı.

Köprü ve yol ücretleri zamlanacak

Ağustos ayında yapılan artışlarla Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yüzde 200 zamlandı. Yavuz Sultan Selim ise 2023’e göre yüzde 270 zamlandı. 2025 yılı başlarken de köprü ve yol ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Cezalardan elde edilen gelir de arttı

Para cezaları da Hazine için önemli bir kaynak haline geldi. Yılsonu tahmini 20 milyar 527 milyon TL olan trafik cezası gelirleri Kasım ayı itibarıyla 38 milyar 387 milyon TL’yi buldu. 2023 yılının tamamında ise ceza tutarı 17 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılında ise her dört para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak. Gelecek yıl için 67 milyar 826 milyon lira tutarında trafik cezası geliri öngörülüyor.

Harç, ceza ve vergiler yüzde 43,93 artacak

Yeniden değerleme oranına göre artırılan trafik cezaları başta olmak üzere, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, ehliyet ve pasaport harçları, Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı, 2025’te yüzde 43,93 oranında zamlanacak.

En çok ödeme köprü ve yolda

Köprü ve yol gelirlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:

2019: 50 milyon 335 bin TL

2020: 76 milyon 118 bin TL

2021: 98 milyon 675 bin TL

2022: 219 milyon 976 bin TL

2023: 563 milyon 335 bin TL

2024 (Ocak-Kasım): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL.