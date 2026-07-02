Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde otomatik zam sistemi geliyor

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde yeni bir fiyatlandırma modeli uygulanması planlanıyor. Buna göre, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle özel sektör tarafından işletilen ve araç geçiş garantisi bulunan köprü, otoyol ile tünellerin geçiş ücretleri her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez güncellenecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollara ise yılın başında tek zam yapılması planlanıyor.

Yeni tarifeler yürürlükte

KGM, Kamu-Özel Sektör İş birliği (KÖİ) kapsamında işletilen otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerine 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere zam yaptı. Devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyolların geçiş ücretleri değişmedi.

Otomobil geçiş ücreti, Avrasya Tüneli’nde 280 TL'den 330 TL'ye, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde 995 TL'den bin 170 TL'ye ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi.

Köprü geçiş ücretleri enflasyona göre artırıldı

Söz konusu zam öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye bakanlıkları toplantı yaptı. İki bakanlığın ortak kararı ile zam uygulamaya konuldu.

Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde geçiç ücreti, yüzde 17,59 oranında zamlandı ve 995 TL'den bin 170 TL'ye çıktı. Zam oranı belirlenirken döviz kuru yerine ilk 6 aylık enflasyonun göz önünde bulundurulduğu belirlendi. Döviz kuru, yılbaşından bu yana sadece yüzde 8,7 arttı. Geçiş ücretlerine, döviz kuru artışının çok üzerinde bir zam yapılmış oldu.

Ocak-mayıs döneminde toplam enflasyon yüzde 16,61 seviyesindeydi. 6 aylık enflasyon rakamları ise yarın netleşecek.

Köprü ve otoyol ücretlerinde yeni zam sistemi geliyor

ANKA Haber Ajansı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleriyle ilgili standart bir uygulama söz konusu olacak.

KÖİ kapsamında yer alan, araç geçiş garantili köprü, otoyol ve tünellere biri ocak, diğeri temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılacak. KGM’nin (devletin) işlettiği köprü ve otoyollara ise sadece yılın başında zam yapılacak.

Öte yandan kaynaklara göre devletin işlettiği köprü ve otoyollara yılın ikinci yarısında yeni bir zam öngörülmüyor.