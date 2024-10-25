Köprü ve otoyol geçişlerinde bakiye yetersizliği mağduriyetleri artırıyor! CHP kanun teklifi verdi

Köprü ve otoyol geçişlerinde bakiye yetersizliği sürücüleri mağdur ediyor. Yüksek cezalar uygulanması CHP’yi harekete geçirdi.

CHP’den yüksek cezalara karşı kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köprü ve otoyol geçişlerinde bakiye yetersizliği nedeniyle sürücülere uygulanan yüksek cezalara karşı daha adil ve şeffaf bir düzenleme yapılması için Meclis’e kanun teklifi sundu.

Gürer, mevcut sistemin sürücüleri mağdur ettiğini ve ceza süreçlerinde ciddi eksiklikler olduğunu vurgulayarak, ödeme süresinin uzatılması ve bilgilendirme süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Cezalar ve yetersiz bilgilendirme mağduriyet yaratıyor

Ömer Fethi Gürer, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yetersiz olduğunda sürücülerin 15 gün içerisinde ödeme yapmamaları durumunda geçiş ücretine % 400 oranında ceza uygulandığını hatırlattı.

Bu oranın çok yüksek olduğunu belirten Gürer, yeterli bilgilendirme yapılmadığı takdirde bu cezaların sürücüler için ciddi mağduriyetlere yol açtığını söyledi. Gürer, “Sürücülere bilgilendirme sağlıklı bir şekilde yapılmadığı için cezalar sürpriz şekilde karşılarına çıkıyor ve bu durum büyük maddi külfet yaratıyor” dedi.

Tebligat eksiklikleri sorunlara neden oluyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tebligat süreçlerinde yaşanan eksikliklerin de büyük sorunlara yol açtığını ifade etti. Mevcut sistemde sürücüler, cezalarla ilgili bilgilendirilmeden karşılarına çıkan astronomik cezalarla karşılaşabiliyor. Bu cezalar avukatlık ücretleri, icra masrafları ve faizlerle birleşince büyük maddi külfet haline geliyor. Gürer, bu haksız uygulamanın sürücüler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirtti.

15 günlük süre yetersiz

CHP Milletvekili Gürer, tebligat yapılmadan cezai işlemlerin başlatılmasının mahkemeler ve Tüketici Hakem Heyeti kararlarıyla da hukuka aykırı bulunduğunu vurguladı. Bu durumun tüketici haklarının korunması ilkesine aykırı olduğunu belirten Gürer, “Mevcut 15 günlük ödeme süresi çoğu durumda yetersiz kalıyor. Ayrıca, adaletin tesisinde de ciddi bir boşluk yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Tebligat ve bilgilendirme süreçleri düzenlenmeli

Kanun teklifinde Gürer, tebligatın yalnızca e-Devlet üzerinden değil, aynı zamanda sürücülerin ikamet adreslerine yazılı olarak ve cep telefonlarına SMS yoluyla yapılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Böylelikle sürücülerin mağduriyetlerinin önlenebileceğini ve ödeme yapmaları için daha makul bir sürenin tanınabileceğini ifade etti.

Ödeme süresinin 30 güne çıkarılması öneriliyor

CHP’li Ömer Fethi Gürer, mevcut uygulamada 15 gün içinde yapılmayan ödemeler nedeniyle yüzde 400 oranında artan cezaların, sürücüler açısından büyük bir yük oluşturduğunu vurguladı. Gürer, ödeme süresinin 30 güne çıkarılmasını teklif ederek, “Bireylere borçlarını ödemek için daha uzun ve makul bir süre tanınmalı, haksız icra işlemlerinin önüne geçilmelidir” dedi.

Kanun teklifinin, hukukun temel ilkelerine uygun olarak adaletin sağlanmasını ve tüketici haklarının korunmasını hedeflediğini belirten Ömer Fethi Gürer, tebligat ve bilgilendirmenin eksiksiz ve zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca SMS ile bilgilendirme zorunluluğu getirilmesi ve ödeme süresinin 30 güne çıkarılmasının sürücülerin adil bir süreç içerisinde ödeme yapabilmelerine olanak tanıyacağını söyledi. Gürer, bu düzenlemenin adaletin tesisine ve toplumsal barışa katkı sağlayacağını belirterek, “Sürücüler haklarını koruyabilecek ve yasal süreçler daha şeffaf ve adil bir şekilde işleyecek” dedi.

Gürer’in kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi şöyle:

MADDE 1- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “kısa mesaj, e-posta, ihbarname, e-devlet bildirimi vb. yöntemlerinden en az biriyle” ibaresi “kısa mesaj, e-posta, ihbarname ve e-devlet bildirimi yöntemlerinden hepsiyle” şeklinde ve yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “on beş gün” ibaresi “otuz gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.