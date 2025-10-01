Köprü ve otoyollara ödenen garanti ücretlere kur zammı yapıldı

  1. Ekonomim
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle inşa edilen köprü, tünel ve otoyolları işleten firmalara yapılan garanti ödemelerinin güncel döviz kuru üzerinden yeniden hesaplanarak zam yapıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 Ekim 2025 itibariyle Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapılarak zam yapıldığını duyurdu. 

"Günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa Hazine ödeyecek"

CHP'li Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı.

1 Ekim 2025 itibariyle Osmangazi Köprüsü’nde; Geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.360 TL’ye çıkıyor.

Hazine'nin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.565 TL’ye yükselecek.

Çanakkale Köprüsü’nde; Geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.029 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 234 TL’ye yükselecek.

Avrasya Tüneli’nde; Geçen araç ücreti 225 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 289 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 64 TL’ye yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde; Geçen araç ücreti 80 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 248 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 168 TL’ye yükselecek.

Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.360 TL Çanakkale Köprüsü’nde için 1.029 TL Avrasya Tüneli’nde 289 TL YSS Köprüsü’nde 248 TL ödemek durumda!”

