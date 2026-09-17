Kordsa'dan sermaye artırımı kararı

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Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'nin ("Kordsa") 17.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 3 milyar 695 milyon 860 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7 milyar 391 milyon 720 bin liraya artırılması kararı alındı.

Şirket tarafından Kamuya Aydınlatma Fonu'na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının beheri 1 kuruş nominal değerli toplam 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, söz konusu bedelli sermaye artırımında Şirketimize ait yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve bu kapsamda sermaye taahhüt borcunun, Şirketimiz tarafından 12.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca sermaye avansı olarak ödenen, ancak Kordsa'nın söz konusu tarihteki bedelli sermaye artırımının gerçekleşmemesi nedeniyle Şirketimiz lehine oluşan alacağın 2.628.088.014,36 TL'lik kısmı ile karşılanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.