Kore ve Türkiye’den 19 milyon dolarlık lisans anlaşması

K-Content Expo kapsamında 30 Koreli içerik firması, İstanbul’da 500’den fazla iş görüşmesi gerçekleştirdi. Etkinlik, gençler arasında K-Content tutkusunun ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha gösterdi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen K-Content Expo Türkiye, her iki ülkeden yoğun katılım ile tamamlandı. Organizasyon, içerik sektöründe yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıkmasına ve Türkiye-Kore arasındaki kültürel ile ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı.

6 ayrı iş birliği anlaşması

MBC, KBS Media, Kakao Entertainment, Studio S ve Kenaz gibi 30 önde gelen Koreli içerik firması etkinlikte yer aldı ve somut iş birliklerinin önünü açtı. Organizasyon boyunca toplam 535 iş görüşmesi gerçekleştirildi ve yaklaşık 19,36 milyon ABD doları değerinde lisans anlaşmaları yapıldı. Ayrıca Pawbulous, Aurora World ve PH E&M’in de aralarında bulunduğu Koreli ve Türk şirketleri, 6 ayrı iş birliği anlaşması (MOU) imzalayarak karşılıklı büyüme için güçlü bir zemin oluşturdu.

Uzun vadeli iş birlikleri

Fuar kapsamında Kore Yaratıcı İçerik Ajansı (KOCCA), İstanbul İş Merkezi’ni açtı ve yerel şirketler ile kurumlarla networking oturumları düzenledi. 30 Koreli içerik firması, İstanbul’da 500’den fazla görüşme gerçekleştirerek gençler arasında K-Content heyecanını ortaya koydu. Böylece uzun vadeli iş birliklerinin temeli güçlendirildi. İstanbul’un, Avrupa ve Orta Doğu arasında Kore içeriklerinin yeni merkezi hâline gelmesi bekleniyor.





