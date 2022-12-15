Koreli Kepco’dan Türkiye’de 4 yeni nükleer reaktör inşası planı

Güney Kore'nin enerji santralleri inşası sektöründeki en büyük kuruluşu olan Korea Electric Power Corporation (Kepco), Türkiye’de yeni nükleer projeleri yürütmeyi planlıyor. Şirket, Türkiye'de 4 adet Kore tipi APR1400 nükleer reaktörü geliştirmek için Türk hükümeti ile görüşülmekte olduğunu duyurdu.

Kepco sözcüsü yaptığı açıklamada, tarafların bir fizibilite çalışmasına gelecek yıl başlamalarının büyük olasılık olduğunu belirtti. Bu çalışma sonrasında Türkiye'ni kuzey kesiminde 1400 megawatt gücünde 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için anlaşmanın imzalanabileceğini vurguladı.

Türkiye ile imzalanacak nükleer reaktör sözleşmesinin büyüklüğünün Kepco'nun BAE ile Barakah Nükleer Santrali için imzaladığı 20 trilyon wonluk anlaşmadan çok daha büyük, yaklaşık 40 trilyon won (30,7 milyar dolar) olması bekleniyor.

Güney Kore basınında yer alan haberde, Türkiye'nin nükleer reaktör inşa ettirmek için Japon Mitsubishi ile 2013 yılında görüştüğünü ancak fiyatlama üzerinde görüş birliği sağlanamaması nedeniyle anlaşma imzalanamadığı da belirtildi.