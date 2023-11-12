Körfez Bölgesi'nin yatırımcıları İstanbul'da buluştu

UİP Kurucusu ve Başkanı Cengiz Özgencil, etkinliğin bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak adına düzenlendiğini söyledi.

Bölge ülkelerinin birbirinin potansiyelini ve sundukları karşılıklı fırsatları ancak son zamanlarda daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Özgencil, "Geçmişte her birimizin yüzü sadece Batı'ya dönüktü. Aramızdaki iktisadi ilişkileri geliştirmenin hepimize sağlayacağı faydaların yeterince farkında olduğumuzu söylemek mümkün gözükmüyor. Ancak memnuniyetle ifade etmem gerekiyor ki günümüzün değişen siyasi ve iktisadi ikliminde birbirimizi daha yakından tanımak ve çok yönlü işbirliklerini geliştirme arayışını başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Zirve dönüm noktası olacak

Özgencil, zirvenin, iktisadi alandan başlayarak Körfez ülkeleri ve Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İktisadi ilişkilerin, mahiyetleri itibarıyla toplumları bir araya getirmekte daha yakın ve sıcak ilişkiler kurmakta her zaman öncü rolü üstlendikleri bilinmektedir. Hükümetler sık sık ülkeler arasındaki ilişkileri büyütmeyi, geliştirmeyi, iyileştirmeyi istediklerini beyan eder ve bu sonuçları elde etmek için ortaya gerçekleşme sürelerini de tanımlayan hedefler koyarlar. Şüphesiz iyi niyet ifade etmekle beraber iş adamları, şirketler, sivil toplum örgütleri ve bireyler gibi devlet dışındaki aktörlerin desteğini ve katılımını sağlayamadıkları sürece bu hedeflerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir."

Forumun hedeflere uygun ve tamamen gönüllü bir faaliyet olduğunu vurgulayan Özgencil, "Bunu başka toplantıların da izleyeceğine inancım sonsuzdur." dedi.

Özgencil, bir toplantının planlanması ve hayata geçirilmesinin birçok kişinin konuya odaklanmasını, gayretini, sabrını ve yakın işbirliği içinde çalışmasını gerektirdiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu toplantı Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Abdülaziz Sager'in önderliği ve çabaları sayesinde mümkün olmuştur. Uluslararası İş Birliği Platformu'nun emektarları da çalışma arkadaşlarım, çok önemli bir toplantıyı organize ettiklerinin bilincinde olarak görevlerini aşan bir gayret göstermişlerdir. Toplantıya katılan siz değerli dostlarımızın bu fırsatı değerlendirerek meslektaşlarınızla uzun vadeli bağlantılar kurmalarını, panellerde dile getirilen düşüncelerden yararlanmalarını ve son olarak da kültürden mutfağa kadar uzanan herkese kendi meraklarına göre deneyimler sunan dünya şehri İstanbul'umuzun keyfini yaşamalarını diliyorum."