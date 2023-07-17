Körfez sermayesi Türkiye'de üretim hazırlığı yapıyor

Türkiye ekonomisinin yoğun döviz girişine ihtiyaç duyduğu bir dönemde Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden gelebilecek sermayenin yatırım alanları netleşiyor. EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgilere göre, BAE ve Katar’dan “sıcak para” değil kısa vadede portföy yatırımları girişi, orta ve uzun vadede ise doğrudan yatırım akışı olacak. Yatırımcıların başta tarım-gıda olmak üzere Türkiye merkezli üretim üsleri ve yeni tedarik zincirleri kurmayı hedefl edikleri belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün başlayacak Körfez gezisi sırasında çok sayıda yatırım anlaşmasına imza atılması bekleniyor.

Hangi sektörlere yatırım gelecek?

Üretim ve ihracat ağırlıklı yatırım alanları şunlar olacak: Tarımgıda, hayvancılık, sağlık, ilaç, yenilenebilir enerji, savunma sanayii, teknoloji şirketleri, fintechfinans teknolojisi, altyapı-ulaştırma, turizm, deprem sigortası.

Ayrıntıları Maruf Buzcugil yazdı...