Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan ziyaretlerinin ardından diğer Körfez ülkelerine de bir ziyaretin gerçekleşme ihtimaline ilişkin soruya Yılmaz, "Körfez'den cidden iyi neticeler çıktı. Altyapısı hazırlanmış, belli bir olgunluğa getirilmiş konular, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir tabii." yanıtını verdi.

Yılmaz, Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde proje bazlı doğrudan yatırımların ağırlıklı olduğunu bildirerek, özellikle yenilenebilir enerjiye yatırım yapılacağını ve bakanların kendi sektörlerindeki projeleri muhataplarıyla çalışacağını belirtti.

Bir gazetecinin "Alsancak Limanı'nın satışı çok konuşuldu, sosyal medyada çok yer buldu" ifadeleri üzerine Yılmaz, "Bu tür şeylere girmeyi doğru bulmuyorum. Her bakanımız kendi alanıyla ilgili çalışıyor, çok geniş bir yelpaze bu. Sonuçta kazan kazan ilişkisi diyelim. Türkiye'ye gelip yatırım yapacaklar. Ağırlıklı kısmı FDI dediğimiz doğrudan yatırım." diye konuştu.

Yılmaz, bu kapsamda bir takvimin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu, şöyle yanıtladı: "Değişik aşamada olan konular var. Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Mesela ihracat finansmanı diyelim, o çok kolay. Veya deprem tahvili hemen olabilecek şeyler. Bir de bazı projelerde, öteden beri müzakereyle olgunlaşmış, belli bir seviyeye gelmiş işler daha hızlı devreye girecek. Üzerinde çalışılması gereken hususlar da zaman içinde olgunlaştırılacak ve hayata geçirilecek."

Yılmaz, "Körfez'den gelen kaynak nasıl yönlendirilecek?" sorusuna, "Bu kaynak özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak, ihracat finansmanı kısmı, en önemli meselelerimizden biri ihracatı, turizmi her türlü döviz kazandırıcı faaliyeti teşvik etmek, desteklemek. Bu açıdan çok önemli bir inisiyatif." yanıtını verdi.