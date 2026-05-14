Körfez’de yükselen kaos ‘boya’da zirve getirebilir

MERVE YİĞİTCAN

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Başkanı Kenan Baytaş, CNG Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman ve Paintistanbul Fuar ve Kongre Çalışma Grubu Başkanı Hakan Ünel’in ev sahipliğinde düzenlenen lansmanda; sektöre ilişkin değerlendirmeler ve Paintistanbul 2026’ya dair öne çıkan başlıklar paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, boya sanayisinin üretim kapasitesi, ileri teknoloji altyapısı ve yarattığı yüksek katma değer ile Türkiye ekonomisinin stratejik ve öncü sektörleri arasında yer aldığını söyledi. Sektörün hacim olarak 1 milyon ton civarındaki büyüklüğüyle dünya pazarından yaklaşık yüzde 2 pay aldığını kaydetti. 2025 itibarıyla 1,5 milyar doları aşan boya ve ham maddeleri ihracatının sektörün uluslararası entegrasyonunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Baytaş, “Avrupa’da üretim sıralamasında Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından beşinci sırada yer alıyoruz” diye konuştu.

En fazla ihracat İran’a

Toplantıda konuşan BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Kayalar, küresel boya pazarının 2026’da yaklaşık 198 milyar dolar büyüklüğe ve 48 milyon tonluk hacme ulaşacağını, 2030’a gelindiğinde ise pazarın 227 milyar dolara ve 52,7 milyon tona çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Kayalar, BOSAD’ın 2024 verilerine göre Türkiye’de sektörün yaklaşık 926 bin tonluk iç pazar hacmine ve 2,47 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu aktardı.

BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Akçalı da, burada yaptığı konuşmada, sektörün ihracat rakamlarına ilişkin bilgiler verdi. Akçalı, yılın ilk 4 ayında ihracatın 508,2 milyon dolar olduğunu ve yıl sonunda zirveyi hedeflediklerini vurguladı. 2026'da en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İran, Afganistan, Hong Kong, Irak ve Kırgızistan oldu.

4 aylık artışta ‘savaş’ etkisi

Akçalı, fiyat odaklı pazarların ihracatta öne çıktığını ancak bir süredir kaliteli ürünlerle de ön plana çıkmaya başladıklarını kaydetti. Akçalı, “Rusya'daki büyük oyuncular pazardan çekildikten sonra oradaki kaliteli ürün ihtiyacını biz doldurduk. 2026’daki yükseliş trendi ise Orta Doğu'da beklediğimizden uzun süren savaştan kaynaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri, S. Arabistan gibi büyük ülkelerde üretim yapan firmalar üretim yapamamaya başladı. Onların üretim kaybı bize artı olarak yansıdı. Her ne kadar savaşı istemesek de böyle bir pozitif etkisi oldu” şeklinde konuştu.

“Son 2 senede 20-25 senede görmediğimiz düşüşler yaşadık”

Tolga Kayalar, toplantıda iç pazarda yurtdışından gelen ithal ürünler olduğunu, ancak Türk boya sanayiinin yurt içindeki ihtiyacın çoğunu kendisinin üretmekte yetkin olduğunu dile getirdi. Bununla beraber piyasada Çin etkisinin hissedilmeye başlandığını belirten Kayalar, “TL maliyetlerimiz kurun artışından maalesef daha fazla arttı. Dolayısıyla enflasyon kur arasındaki fark bize eksi olarak yansımaya devam ediyor. Diğer taraftan da enflasyonun talebe etkisi oldu. Talep düştüğü için bunu özellikle inşaat boyaları olmak üzere birçok boya segmentinde hissediyoruz ve gerçekten son 2 senede belki 20-25 senedir görmediğimiz oranlarda düşüş gördük. Bu sene bir düşüş yok ama bu sefer de Orta Doğu'daki krizden dolayı maliyet baskısı görüyoruz" dedi.