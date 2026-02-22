Korsan taşımacılığa ağır cezalar yolda: Yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle birlikte trafik yaptırımlarında önemli düzenlemelere gidildi. Yeni düzenleme kapsamında para cezaları artırılırken, özellikle korsan taşımacılıkla mücadelede daha caydırıcı önlemler getirildi.

Faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlara 46 bin lira ceza

Buna göre, ilgili belediyeden gerekli çalışma izni veya ruhsatı almadan yolcu taşımacılığı yapanlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ruhsatta belirtilen faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlara 46 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca aracını tescil amacı dışında kullanan sürücülere ve buna göz yuman araç sahiplerine de 20 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca izinsiz yolcu taşıdığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Aynı ihlalin 1 yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar iki katına çıkacak. Ehliyetlerin iadesi için ise tüm idari para cezalarının ödenmiş olması şartı aranacak.

"Mücadelede kararlıyız"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, düzenlemeyi desteklediklerini belirterek korsan taşımacılıkla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Yasal olarak çalışan esnafın vergi ve ruhsat bedellerini ödediğini vurgulayan Yiğiner, korsan taşımacılığın ciddi vergi kaybına yol açtığını ifade etti. Yeni düzenlemenin caydırıcılığı artıracağını dile getiren Yiğiner, ehliyete el koyma süresinin daha da uzun olması gerektiğini savundu.

Yiğiner, “Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Herkes kendi işini yapmalı. Esnafımızın emeğini ve ekmeğini korumak zorundayız” dedi.

“Korsan taşımacılık güvenli değil"

Korsan taşımacılığın sadece ekonomik değil, güvenlik açısından da risk taşıdığına dikkat çeken Yiğiner, vatandaşların kim olduğunu bilmedikleri kişilerin araçlarına binmemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan taksici esnafına da çağrıda bulunan Yiğiner, müşteri memnuniyetinin artırılması gerektiğini ve yolcu seçmenin yanlış olduğunu belirtti.