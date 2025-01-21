KOSGEB 57 bin işletmeye destek sağladı

CANAN SAKARYA/ANKARA

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, iş kurma desteği olarak bilinen yeni girişimciler için verilen desteklerde de imalat sanayinin ağırlığına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 10 bin 225 yeni girişimcinin desteklendiğini kaydeden İbrahimcioğlu, “İş kurma desteği dediğimiz, bizim en çok bilinen yeni girişimciler için verdiğimiz destekler kapsamında, 10 bin 225 işletmeye destek verdik. Bunların da yüzde 70’i imalat sanayi dışındaki işletmeler” dedi.

Meclis Sanayi Komisyonunda, KOSGEB ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İbrahimcioğlu, 12’nci Kalkınma Planı ile birlikte destekleme modelinde bir değişime gittiklerini belirterek, sadece imalat değil, bilişim, teknoloji, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten işletmelere daha fazla destek vermek için yeni programları uygulamaya aldıklarını belirtti.

“Ocak ayında iki destek programı yayınladık”

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, bu çerçevede Ocak ayında iki destek programı yayınladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Küresel rekabetteki firmalarımızın sayısını artırmak amacıyla, 6 Ocak itibarıyla yeni 2 destek programı yayınladık. Bunlardan bir tanesi ölçeklerini büyütmek isteyen firmalarımız için kapasite geliştirme desteği, diğeri de ölçeklerini artık büyütmüşler, belli bir aşamaya gelmişler,’ küresel rekabete açmalıyız’ dediğimiz işletmeler için de Küresel Rekabet Destek Programı’nı ilan ettik. Bu bağlamda tohum aşamasından artık dünyaya açılacak, globale geçecek şekilde destek programlarımızı yeni bir proses içerisinde tanımlamış olduk. İkiz dönüşüm dediğimiz, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm önemli. 2024’ün son aylarında çıkarttığımız ve sahada yaygın bir şekilde anlatımını yapma gayretinde olduğumuz bir yönderlik destek programımız var. Yönderlik demek, aslında bir nevi mentörlüğün Türkçesi, 2024-2028 Stratejik Planı’nında da sıkça geçiyor. Yönderlik Destek Programı kapsamında dijital olgunluğunu analiz ettirmek isteyen firmalarımızın ki bu aslında onun okuryazarlığını anlaması için de kendini önce tanıması gerekiyor. Aynı zamanda firmalarımızın dijital olgunluklarını analiz edecek ve dijital olgunluk seviyelerini bulunduğu yerden daha yukarıya çıkaracak şekilde de hizmet etmek üzere dijital olgunluk analizi ve yol haritası kapsamında bir destek programı ilan ettik. Şu anda bunun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda, 2024 yılında hem destek programlarımızı anlatmak hem de desteğin sadece nakdî olmadığını, ayni de devam ettiğini ifade etmek üzere de her bir KOBİ’mizin yanına gidiyoruz. 2024 yılını yaklaşık 170 bin KOBİ’yi yerinde ziyaret ettik uzmanlarımızla eğitim vermeye devam ediyoruz. ”