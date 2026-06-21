KOSGEB Girişimcilerin daima yanında

KOSGEB'in sahada aktif olarak yer aldığını vurgulayan Gökgöz, “Her perşembe günü müdürlerimiz ve uzmanlarımız aracılığıyla işletmelerimizi ziyaret ediyoruz. 2024 yılı Ocak ayından bu yana 355 bin işletme ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde destek programlarımızı anlatıyor, işletmelerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları sorunları dinliyoruz” dedi.

İş dünyasına çağrıda bulunan Gökgöz, “Sanayicilerimizden beklentimiz, müdürlüklerimizle daha fazla temas kurmalarıdır. Destek programlarımızla işletmelerimizin nasıl gelişebileceğini birlikte değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Girişimciliğin desteklenmesinin KOSGEB'in öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu belirten Gökgöz, bugüne kadar 2,4 milyon girişimcilik sertifikası verildiğini, girişimcilik destekleri kapsamında ise yaklaşık 190 bin girişimciye 59 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

Kadın girişimcilere yönelik desteklere de değinen Gökgöz, “85 bin kadın girişimcimiz KOSGEB desteğiyle işletmesini kurdu. Bu bizim için büyük bir gurur tablosudur. Kadın ve genç girişimcilerimize yönelik destek oranlarımızı daha yüksek seviyelerde uyguluyoruz” diye konuştu.