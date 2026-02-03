  1. Ekonomim
KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği’nde 2026 başvuruları başladı

Bakan Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği 2026 yılı 1. dönem başvuruları bugün başlıyor. 20 milyon lira üst limitli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz" ifadelerini kullandı

KOBİ’lerin büyümesini desteklemeye yönelik yeni bir adım daha atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı 1. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Program kapsamında işletmelere, 20 milyon TL üst limitli ve 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sağlanacak.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği’nde 2026 başvuruları başladı - Resim : 1

38,4 milyar TL tutarında finansmana erişim imkânı

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılı içerisinde 2 bin 440 işletmeye toplam 38,4 milyar TL tutarında finansmana erişim imkânı sağlandı. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı için başvurular 3–28 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. 

