  3. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. çağrısına 1266 işletme başvurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını belirterek, "Bu yılın 3. çağrısına, 1266 işletmemiz başvuru yaptı." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında, işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarına işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın 3. çağrısına, 1266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde, 1647 projede 25,5 milyar lira finansman hacmi oluşturduk. KOBİ'lerimize güç vermeye, üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

