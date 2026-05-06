Kosova menşeli sentetik mensucat ithalatına soruşturma

Kosova menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin Kosova çıkışlı ithalatla etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucu Kosova menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik soruşturma açılmasına karar verildi. Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

