Kosova Sırbistan yasağını kaldırdı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati ile düzenlediği basın toplantısında, "kısıtlayıcı tedbir" olarak nitelendirdiği ithalat yasağının ticari bir karar olmadığını, güvenlik gerekçeleriyle alındığını söyledi.

X-Ray konusunda ABD ve AB'den yardım talebi

Kurti, Sırbistan'dan ülkeye girecek malların güvenlik riski oluşturmamasını sağlamak amacıyla iki ülke arasındaki sınır kapılarına x-ray tarama cihazları sağlama konusunda ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) yardım beklediklerini vurguladı.

Gümrük kontrol alanının genişliği ve sınır kapısına yakınlığı nedeniyle malların geçişine ilk olarak Merdare'de izin verdiklerini belirten Kurti, x-ray tarama cihazlarının iki ülke arasındaki diğer sınır kapılarına yerleştirilmesiyle ithalatın tüm sınır kapılarından yapılabileceğini belirtti.

Kosova basınındaki haberlere göre, Almanya, Kosova’nın Sırp mallarına yönelik ithalat yasağını kaldırmadığı taktirde Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) ve Berlin Süreci'nden dışlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.​​​​​​​

Öte yandan, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de karar nedeniyle uzun süredir devam eden gerginliğin azaldığını ifade ederek, Kosovalı Sırpların düzenli olarak yiyecek ve ilaç tedarik edebileceklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Sırbistan, 14 Haziran 2023'te Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu.

Kosova hükümeti, 3 Kosovalı polis memurunun Sırbistan tarafından gözaltına alınmasının ardından güvenliği gerekçe göstererek Sırbistan'dan mal ithalatına yasak getirmişti.

Polis memurları 26 Haziran 2023’te serbest bırakılmış ancak Sırp mallarıyla ilgili karar yürürlükte kalmıştı. Karar daha sonra gevşetilerek, Sırbistan'dan hammadde ithalatı yasak kapsamından çıkarılmıştı.