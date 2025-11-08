  1. Ekonomim
Köye dönenlere hibe desteği! Tersine göç başvuruları ne zaman başlıyor?

Köyden kente göçü tersine çevirmek için yeni adımlar geliyor. Hükümet, kırsalda hayatı canlandırmak gayesiyle köyüne dönen vatandaşlara hibe desteği verecek ve inovatif projelere öncelik tanıyacak.

Göktuğ Efil
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’de giderek kaybolan kırsal nüfusu yükseltmek ve tersine göçü teşvik etmek hedefiyle yeni bir destek programı başlatılıyor. Hükümet, köyüne dönenlere hibe desteği sağlayarak kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi ve genç nüfusu yeniden üretime yönlendirmeyi amaçlıyor.

Köye dönenlere hibe desteği!

Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı programında yer verilen bu ek tedbirler çerçevesinde, köye dönmek isteyen vatandaşlara hibe destekleri sağlanacak. Program, şu anda büyük bölümünü ileri yaştakilerin oluşturduğu 5,7 milyonluk köy ve belde nüfusunu gençleştirmeyi hedefliyor.

Tersine göç başvuruları ne zaman başlıyor?

Kırsal bölgelerde ekonomik faaliyeti artırmak amacıyla yeni projelere odaklanılacak. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji projeleri, kırsal turizm faaliyetleri, el sanatları ve zanaatkarlık desteklenecek ve organik tarım için pilot projelere devlet desteği sağlanacak. Ancak şu an için sadece konuşulan bir konu. İlerleyen dönemlerde köye dönüş hibe desteğinin resmiyet kazanması bekleniyor.

 

