Koza Altın'dan 4,01 milyar TL net kâr

Koza Altın İşletmeleri, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, geçen sene 4,01 milyar TL net kâr etti. Şirketin, önceki sene aynı dönem net kârı 3,00 milyar TL olarak hesaplanmıştı. Koza Altın böylelikle önceki yıla oranla kârını yaklaşık olarak yüzde 34 oranında yükseltmiş oldu.

Aynı zamanda Koza Altın, geçen yıl 5,74 milyar TL gelir elde ettiğini kaydetti. Aynı veri önceki sene, 4,00 milyar TL olarak gerçekleşmişti.