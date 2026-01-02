Kozan’ın tescilli portakalı hasat edildi: Kilosu bahçede 10 TL

Kozan ilçesinde coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Kozan portakalında hasat dönemi başladı. Havaların soğuduğu bugünlerde bahçelere giren işçiler, tescilli lezzet olan portakalı dalından özenle tek tek toplayarak kasalara dolduruyor. Daha sonra tesislere gönderilen portakallar seçilerek iç ve dış pazara gönderiliyor. Bu sene dalında kilogramı 10-13 TL arasından alıcı bulan portakalın ince kabuklu, sulu ve aromasıyla dikkat çektiği belirtildi.

"Dalında 10-13 TL'den alıcı buluyor"

Bölgede havaların soğuması ile birlikte zorlu hasadın sürdüğünü belirten hasat sorumlusu Hazret Taştekin, "Portakalımızda hasat başladı. Kabuğu ince, sulu ve aroması ile Kozan portakalına talep yoğun. Dalında 10-13 TL’den alıcı buluyor şu an" dedi.

Tarım işçisi Bünyamin Arıkan ise, Kozan portakalının çok değerli ve lezzetli olduğuna değinerek, ilçenin de meyve üretiminde önemli olduğunu ifade etti.