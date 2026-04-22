Kozlu’da 155 hektarlık OSB kurulacak

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, kentin ekonomisini madenciliğe dayalı tek sektörlü yapıdan kurtaracak dev bir adım daha attı. Kozlu ilçesinde kurulması planlanan yaklaşık 155 hektarlık Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanan dosya, TSO Başkanı Metin Demir tarafından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim edildi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, projenin Zonguldak'ın ekonomik, ticari ve sosyal çehresini tamamen değiştireceğini vurguladı. Zonguldak ekonomisinin tarihsel gelişiminde madencilik sektörünün lokomotif olduğunu ancak günümüz dünyasında bunun tek başına yeterli olmadığını belirten Başkan Demir, şunları söyledi:



"İlimiz ekonomisinin gelişiminde madencilik sektörü bugüne kadar üretim, istihdam ve pazarlama süreçlerinde belirleyici ana unsur oldu. Bu durum, uzun bir dönem alternatif sektörlere yönelimi kısıtlı kıldı. Ancak günümüzde; küresel ekonomik dinamikler ve özellikle 'Yeşil Dönüşüm' odaklı yeni sanayi politikaları ışığında, tek sektöre dayalı bu yapının sürdürülebilirliği artık mümkün görünmemektedir."



Genç istihdamın önü açılacak

Zonguldak’ta genç istihdamının önünü açarak yerel girişimciliği desteklemek istediklerini belirten Başkan Demir, "Vizyonumuz; bu tek sektörlü ekonomik yapıyı çeşitlendirmek, kümelenmenin getireceği maliyet avantajı ve sinerjiden yararlanarak dağınık işletmeleri modern bir merkezde toplamaktır. Kentsel dönüşüm süreçlerinde sanayinin modernizasyonuna öncülük etmek ve en önemlisi genç istihdamının önünü açarak yerel girişimciliği desteklemek istiyoruz" diye konuştu.