Kozmetik üretici ve satıcılarına 108,6 milyon TL rekabet cezası

Mehmet KAYA / ANKARA

Rekabet Kurulu’nun kozmetik ve bazı sağlık ürünleri üretici ve satıcılarına yönelik olarak uyumlu eylem maddesi kapsamında yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurul’un aldığı ara karardaki deliller, uzlaşma ara kararında öngörülen ceza tutarları ve şirketlerin kabul ettiği uzlaşma metinlerine dayanarak karar alındığı belirtildi. Rekabet Kurulu’nun aldığı kararla, toplam 108 milyon 567 bin TL idari para cezası verildi.

Cezalar, uyumlu eylem kapsamında, topla-dağıt karteline katılım, internet satışlarını kısıtlama, yeniden satış fiyatı tespiti ihlalleri nedeniyle verildi.

Yapılan açıklamada, Ayaz ve Ortakları’na 1 milyon 83 bin SB Grup Kozmetik’in 184.7 bin, Easyvit Sağlık Ürünleri’nin 1 milyon 217 bin, Elca Kozmetik’in 7 milyon 909 bin, Farmatek’in 2 milyon 716 bin, Glohe Bitkisel Ürünleri’ne 925 bin 805, L’Oreal Türkiye’nin 87 milyon 387 bin, Rebul JCR Kozmetik’in 5 milyon 357 bin, Sistem Kozmetik’in 1 milyon 784 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığı kaydedildi.