Kozmetik yönetmeliğinde değişiklik: Liste güncellendi
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, kozmetik ürünlerde kullanılan bazı maddelerin listesi güncellendi.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğine göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla gerekli kılavuzları yayımlayacak.
Yeni yönetmelikle, kozmetik ürünlerde kullanılan bazı maddelerin listesi de güncellendi.
Kozmetik ürünlerde yasaklı maddeler listesi başlıklı tabloya ekleme yapıldı, kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddeler listesi de güncellendi, bazı maddeler eklendi, bazıları çıkarıldı.