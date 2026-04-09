Kozmetikte yeni rekabet alanı: Temiz içerik, şeffaf üretim

FERZAN ÇAKIR

Sürdürülebilirlik kozmetik, artık yalnızca bir pazarlama söylemi değil, rekabetin yeni ekseni haline geliyor. 2024 yılı itibarıyla sürdürülebilir kozmetik, yaklaşık 190 milyar dolarlık pazar payına sahip. 2034 yılına kadar ise iki kattan fazla büyüme bekleniyor. Bu tablo, kozmetik sektöründe sürdürülebilirliğin artık ana akım haline geleceğinin en somut göstergesi.

Güzellik ve kişisel bakım perakendecisi Watsons’ın Naturals markası da bu yaklaşım doğrultusunda konumlanıyor. Watsons Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü Cem Demiröz, sektördeki dönüşümü Naturals by Watsons markası üzerinden değerlendirdi. Cem Demiröz’e göre sürdürülebilir güzellik kategorisi, sektörün büyüme yönünü belirliyor. Tüketici artık yalnızca ürün performansına değil, ürünün içeriğinden üretim sürecine ve ambalajına kadar uzanan tüm aşamalarına odaklanıyor. Yeniden dolum (refill) sistemleri, geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımı, hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve bitkisel içeriklere dayanan formüller ile içerik şeffaflığı bu dönüşümün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Naturals by Watsons, sürdürülebilirlik odağıyla geliştirilen bir marka. Ürün içeriğinin yüzde 95’den fazlasını doğal içerik oluştururken, ambalajlarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş okyanus kaynaklı plastik tercih ediliyor. Ürünler aynı zamanda vegan olarak geliştiriliyor.

Talep artıyor, fiyat belirleyici

Cem Demiröz’e göre Türkiye’de Naturals by Watsons ürünlerinde satın alma kararının merkezinde doğal ve temiz içerik beklentisi yer alıyor; “Ocak 2026 tarihli Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araştırmamıza göre ürünlerimiz yüzde 48 oranında doğal içerik motivasyonuyla tercih ediliyor. Aynı araştırmaya göre tüketicinin sürdürülebilir ürün tüketimini sınırlayan başlıca unsurlar fiyat algısı, erişim zorluğu ve markalara duyulan güvensizlik.”

Müşteri verilerinin belirleyici olduğunu ve sürdürülebilir ürünlere yönelik talep artışına işaret ettiğini söyleyen Demiröz, şu değerlendirmede bulunuyor: “Veriler stratejik yaklaşımımızı şekillendiriyor. Sürdürülebilirliği lüks segment olarak konumlandırmak yerine erişilebilir kılmak istiyoruz. Amacımız, sürdürülebilir tüketimi belirli bir segmentin tercihi olmaktan çıkarıp yaygın bir alışkanlık haline getirmek.”

Yeniden dolum sistemleri gündemdeki, Türkiye’de henüz yok

Kozmetik sektöründe öne çıkan uygulamalardan biri olan yeniden dolum (refill) sistemleri, ürünlerin tek kullanımlık ambalajlar yerine mağaza içindeki dolum üniteleri aracılığıyla tekrar doldurulmasına dayanıyor. Bu model, ambalaj atığını azaltmayı ve daha uzun süreli kullanım alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedefliyor.

AS Watson’ın global operasyonlarında bu sistemin çeşitli pazarlarda uygulandığını belirten Cem Demiröz, Türkiye’de ise henüz hayata geçmediğini söylüyor; “Türkiye’de de bu model gündemimizde yer alıyor. Ancak refill sistemlerinin Türkiye’de uygulanabilmesi; ürün güvenliği, hijyen standartları, ambalaj yönetmeliği ve ilgili regülasyonlara tam uyum gerektiriyor. Konu yalnızca mağaza içi bir uygulama olarak değil, kalite, operasyon ve mevzuat süreçlerinin entegre biçimde değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. Watsons Türkiye olarak son yıllarda yeşil mağaza konsepti, geri dönüşüm cihazları ve sıfır atık uygulamaları gibi çevresel inisiyatiflerle güçlü bir altyapı oluşturduk. Refill istasyon modeli de tüketici beklentileri, operasyonel fizibilite ve yasal gereklilikler doğrultusunda değerlendirdiğimiz konulardan biri.”

Ambalaj ve içerikte dönüşüm

Naturals by Watsons ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik ambalajlar, hem atık plastiklerin ekonomiye kazandırılmasını hem de yeni plastik üretiminin azaltılmasını hedefliyor. Kâğıt ambalaj kullanılan ürünlerde ise FSC sertifikalı materyaller tercih ediliyor. Demiröz’e göre; “Ambalaj ve içerik tarafındaki bu dönüşüm, karbon ayak izini dolaylı olarak azaltan yapısal bir etki yaratıyor. Önceliğimiz, sürdürülebilirliği, sistematik ve ölçeklenebilir bir iş modeli haline getirmek.”

Kozmetikte sürdürülebilirlik standart haline geliyor

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan’a göre sürdürülebilirlik kozmetik sektöründe artık bir tercih değil, üretim standartlarının parçası haline geliyor. Türkiye’de üreticiler enerji ve su verimliliğini artıran teknolojilere yönelirken, geri dönüştürülebilir ve daha az malzeme kullanılan ambalaj tasarımları ile çevresel etkisi düşük hammaddelerin kullanımı yaygınlaşıyor. Doğal ve biyobozunur içeriklere yönelik Ar-Ge çalışmaları artarken, karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımlar üretimden tedarik zincirine kadar genişliyor. Bu dönüşüm, uluslararası regülasyonlara uyum ve küresel rekabet hedefleriyle hız kazanıyor.

KÜAD değerlendirmelerine göre Türkiye’de tüketicinin sürdürülebilir kozmetik ürünlerine ilgisi de artıyor. Özellikle genç tüketicilerde içerik, üretim yöntemi ve ambalaj özellikleri satın alma kararlarında daha belirleyici hale geliyor. Ancak Türkiye pazarı henüz Avrupa kadar olgun değil. Artan farkındalık ve yatırımlarla birlikte önümüzdeki dönemde daha hızlı büyüme bekleniyor. Sektörün yalnızca çevresel değil sosyal etkilerine de dikkat çekiliyor. Kadın istihdamının yüksek olduğu kozmetik alanı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve insana yakışır iş olanaklarına katkı sunuyor.

Tüketici için şeffaflık ve güven belirleyici unsur

TÜKETİCİLERİN;

- %68’i sürdürülebilirliği satın alma kriteri görüyor

- %47’si daha fazla ödemeye hazır - Genç tüketicilerde bu oran %70+

- %81’i markaların plastik ambalajı azaltmasını bekliyor

- %54’ü ürünlerin çöpe gitmesini önlemeye çalışıyor

- %50’den fazlası sürdürülebilirlik iddialarına şüpheyle yaklaşıyor

- %70’i markaların çevresel performansını araştırıyor