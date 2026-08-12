KPMG: Dünyada çelik üretimi azalırken Türkiye yükselişini sürdürdü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

KPMG Türkiye’nin “Çelik Sektörel Bakış – 2026” raporuna göre, küresel ham çelik üretimi geçen yıl 1,85 milyar tona geriledi. Çin, Japonya, Rusya, Güney Kore ve Almanya’da üretim azalırken, Hindistan, ABD ve Türkiye üretimini artıran ülkeler arasında öne çıktı.

Türkiye çelik tüketiminde rekor kırdı

Türkiye’nin nihai çelik mamulü tüketimi 2025’te 39,3 milyon tonla rekor seviyeye ulaştı. Üretimdeki artışın önemli bölümü elektrikli ark ocaklarından gelirken, bu yöntemle gerçekleştirilen üretim 25,8 milyon tondan 27,5 milyon tona çıktı. Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı da 13,4 milyon tondan 15,1 milyon tona yükseldi. Avrupa’nın toplam ihracattaki payı yüzde 52,4’ten yüzde 59’a çıktı.

Türkiye çelikte net ithalatçı konumunu korudu

İhracattaki artışa rağmen çelik ithalatının 17,4 milyon tondan 18,9 milyon tona yükselmesi nedeniyle Türkiye’nin net ithalatçı konumu devam etti. İthalatta yüzde 22,9 payla Rusya ilk sırada yer alırken, Çin yüzde 20,6, Güney Kore yüzde 11,3 ve ABD yüzde 9,7 pay aldı.

Gündemde maliyet yönetimi ve yeni pazarlar var

KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri, Şirket Ortağı Burak Yıldırım, küresel arz fazlası, Çin kaynaklı fiyat baskısı, düşük fiyatlı ithalat, yüksek hurda ve enerji maliyetleri ile ABD ve Avrupa Birliği’ndeki korumacı politikaların sektörün kârlılığını baskıladığını belirtti. Yıldırım, önümüzdeki dönemde karbon düzenlemeleri, maliyet yönetimi, katma değerli ürünler ve yeni pazarların sektörün gündeminde öne çıkacağını ifade etti.