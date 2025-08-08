Kredi borçlarında rekor: 1,2 milyon kişi yasal takibe düştü

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin haziran ayı verileri, ülkedeki borçluluk seviyesinin kritik bir eşiğe geldiğini gözler önüne serdi. Rapora göre, bireysel ve ticari kredilerin toplam tutarı 20 trilyon 251 milyar 675 milyon 273 bin liraya ulaşarak rekor kırdı.

Veriler, borç yükünün tüm sektörlerde arttığını ortaya koyarken, özellikle bireysel krediler ve kredi kartlarında borç krizinin derinleştiğine işaret ediyor. Haziran itibarıyla takipteki alacaklar son bir yılda yüzde 176 artarak 212 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde yasal takibe düşen kişi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında arttı.

Yasal takibe intikal eden kişi sayısı 1 milyon 201 bin 388’e ulaştı

Haziran ayında bireysel kredi borçları ve tasfiye olunacak alacaklar mayıs ayına kıyasla arttı. Sadece bir ayda 258 bin 598 kişi, bireysel borcunu ödeyemeyenler arasına katıldı. Yılın ilk altı ayında, bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe intikal eden kişi sayısı 1 milyon 201 bin 388’e ulaştı.

Bireysel kredilerde yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 38 artarak 737 bin 896’ya, bireysel kredi kartlarında ise yüzde 37 artışla 883 bin 392’ye yükseldi.

Tarım sektöründe kredi borçları haziranda yüzde 1,81 arttı

Tarım sektöründe kredi borçları, mayıs ayında 1 trilyon 46 milyar 498 milyon 667 bin lira iken, haziranda yüzde 1,81 artışla 1 trilyon 65 milyar 447 milyon 91 bin liraya çıktı. Tasfiye olunacak alacaklar ise 6 milyar 713 milyon 804 bin liraya ulaştı.

Ticari krediler, bir ay içinde 1 trilyon 327 milyar liraya yükseldi

İnşaat sektöründe ticari krediler, bir ay içinde 1 trilyon 290 milyar liradan 1 trilyon 327 milyar liraya yükseldi. Sektörde tasfiye olunacak alacaklar da 63 milyar 788 milyon liradan 64 milyar 775 milyon liraya çıktı.

Tekstil sektöründe ise kredi borçları mayıs ayında 657 milyar 337 milyon 711 bin lira seviyesindeyken, haziranda yüzde 2,68 artışla 674 milyar 967 milyon 640 bin liraya ulaştı. Tasfiye olunacak alacaklar ise 17 milyar 679 milyon 504 bin lira olarak kaydedildi.

Tüketici kredileri 22 milyar 56 milyon lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 1 Ağustos ile biten haftaya ilişkin verileri de kredi yükündeki artışı ortaya koydu. Bu dönemde tüketici kredileri 22 milyar 56 milyon lira artarak 2 trilyon 438 milyar 355 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 4,2 artışla 2 trilyon 385 milyar 40 milyon liraya ulaştı. Takipteki alacaklar ise bir haftada 12 milyar 48 milyon lira artarak 454 milyar 578 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 323 milyar 26 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı bildirildi.