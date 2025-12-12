Kredi faizleri yılın son ayına girerken yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan istatistiklere göre, 5 Aralık ile biten geçen haftada kredi faizlerin güçlü artış görüldü.

İhtiyaç kredi faizleri, önceki hafta yüzde 62,63 seviyesinden yüzde 64,57 seviyesine çıkarken, kredili mevduat hesabı (KMH) dahil ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 65,37’den 66,58’e çıktı.

Ticari kredi faizleri ise kurumsal kredi kartları ve KMH hesapları haricinde yatay bir seyir izlerken, toplamda yüzde 51,99’dan yüzde 54,57 seviyesine yükseldi.

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerini içeren tüketici kredisi faizi yüzde 63,96’dan yüzde 65,37’ye çıkarken, konut kredisinde faizler 28 Kasım haftasında yüzde 37,70’ten 5 Aralık haftasında 37,75’e, taşıt kredisi faizleri de aynı dönemde yüzde 32,69‘dan yüzde 34,12‘ye çıktı.

Kredilerde artış

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,3 artarak 5 trilyon 431 milyar 104 milyon 686 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 662 milyar 114 milyon 79 bin lirası konut, 49 milyar 425 milyon 737 bin lirası taşıt, 2 trilyon 71 milyar 461 milyon 949 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 648 milyar 72 milyon 921 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.