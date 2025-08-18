Kredi kartı borçları alarm veriyor: Türkiye'de her iki kişiden biri borç batağında

Türkiye'de kredi kartı borçları 2.36 trilyon TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Son araştırmalara göre her iki kişiden biri borçlarını ödemekte zorlanıyor. Ekonomistler, yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüşün bu artışta etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca 4.14 milyon kişinin yasal takip ve icra süreciyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Bankalar ve finans kuruluşları, borç yapılandırma taleplerindeki artışa dikkat çekiyor. Uzmanlar, vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarırken, hükümetin acil önlem paketleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Hiç ödeme yapamayanların oranı yüzde 2.2’ye ulaştı

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından yapılan son araştırmaya göre, Türkiye'deki kredi kartı kullanımının kontrolden çıktığı belirlendi. Araştırma sonuçları, kullanıcıların yüzde 43.5’inin kredi kartı borcunun tamamını kapatamadığını ortaya koydu. Bu kesimin önemli bir bölümü, uzun süredir yalnızca asgari ödeme yaparak borç yükünü sürekli artırıyor. Özellikle dikkat çeken bir diğer veri ise, kullanıcıların yüzde 20.7’sinin son üç aydır kredi kartı borcuna hiçbir ödeme yapamamış olması. Bir yıldan uzun süredir kısmi ödeme yapanların oranı yüzde 18.5’e, hiç ödeme yapamayanların oranı ise yüzde 2.2’ye ulaştı.

En yoğun kredi kartı kullanan yaş grubunun ise 45-55 yaş arası

Nefes Gazetesi'nin haberine göre araştırma, her üç kullanıcıdan birinin ciddi ödeme sorunları yaşadığını ve yüzde 9.2'sinin kronik bir borç sarmalında olduğunu vurguluyor. Ayrıca, kullanıcıların büyük çoğunluğunun kredi kartı sözleşmelerindeki hükümlerden ve özellikle gecikme faizlerinden haberdar olmadığı da tespit edildi. En yoğun kredi kartı kullanan yaş grubunun ise 45-55 yaş arası olduğu belirtildi.

4.14 milyon kişi borçları nedeniyle yasal takibe intikal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 8 Ağustos 2025 tarihli verileri, bireysel kredi kartı borçlarının 2.36 trilyon TL'ye yükseldiğini doğruluyor. Bu borcun 829 milyar TL'si taksitli, 1.53 trilyon TL'si ise taksitsiz borçlardan oluşuyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin haziran verileri de, 4.14 milyon kişinin borçları nedeniyle yasal takibe intikal ettiğini gösteriyor.