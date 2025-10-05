Kredi kartı borcunda 90 gün kritik: Uzmanlardan haciz ve kara liste uyarısı

Uzmanlar, kredi kartı borcunu 90 gün boyunca ödemeyen kişilerin yasal takibe gireceğini ve bunun mali sicillerini uzun vadede olumsuz etkileyebileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Artan kredi kartı kullanımının, ödeme aksaklıklarını da hızla artırdığı ifade ediliyor.

Bankalar icra süreci başlatabiliyor

Yasal düzenlemelere göre, kredi kartı borcunun üç ay boyunca ödenmemesi durumunda borç “takip statüsüne” geçiyor. Bu aşamadan sonra bankalar icra süreci başlatabiliyor; maaş, hesap veya malvarlığına haciz uygulanabiliyor. Ayrıca kara listeye giren tüketici, uzun bir süre boyunca yeni kredi veya kart alamıyor.

“Finansal bir intihar”

Ekonomi uzmanları, üç aylık ihmalin “finansal bir intihar” anlamına geldiğini belirtiyor. Birçok kişinin yalnızca asgari ödeme yaparak günü kurtarmaya çalıştığı, ancak bu durumun borcu daha da büyüttüğü vurgulanıyor.

Uzmanlar, vatandaşların gelir düzeyine uygun kart limitleri belirlemesini ve harcamalarını buna göre planlamasını öneriyor. Böylece hem faiz yükünden kaçınmak hem de finansal geçmişi korumak mümkün hale geliyor.