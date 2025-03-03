Kredi kartı borcunda alarm! 328 milyar liralık borç yasal takibe düştü!

Pandemi sonrası ekonomik dengelerdeki bozulma, vatandaşın borç yükünü hızla artırdı. Son beş yılda bireysel kredi ve kredi kartı borçları zirve yaparken, takipteki alacaklar 328 milyar liraya ulaştı. Yüksek faiz oranları nedeniyle borçlarını yeniden yapılandıramayan birçok kişi, bankalar tarafından yasal takibe alındı.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, pandemi döneminde yaşanan ekonomik daralma, milyonlarca insanı gelir kaybına uğrattı. İşini kaybeden veya gelirleri azalan vatandaşlar, öncelikle birikimlerini tüketirken, sonrasında borçlanarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştı. Ancak ekonomik krizin derinleşmesi ve faiz oranlarının yükselmesi, borçların kontrolsüz şekilde büyümesine neden oldu.

Kredi kartı borçlarının takibe düşme oranları rekor seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında aldığı faiz artırımı kararları, kredi maliyetlerini yükselterek borçluların ödeme gücünü zayıflattı. Bu süreçte bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının takibe düşme oranları rekor seviyelere ulaştı.

Takipteki alacaklarda beş yılda yüzde 115’lik artış

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar son beş yılda %115 oranında artarak 328 milyar 754 milyon liraya ulaştı.

2020 Şubat’ta: 152 milyar 580 milyon TL

2025 Şubat’ta: 328 milyar 754 milyon TL

Bu süreçte özellikle bireysel kredilerde %586, bireysel kredi kartlarında ise %958’lik artış yaşandı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verilerine göre, yakın izlemedeki kredi miktarı (geri ödemesi riskli olan krediler) Eylül 2024 itibarıyla 1 trilyon 197 milyar liraya yükseldi. 2023’te bu rakam 912 milyar lira seviyesindeydi. Tahsil edilmesi zor olan kredilerin toplamı ise 250 milyar liraya ulaştı.

Borçlu sayısı 2 milyona yaklaşıyor

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre:

2020 yılında bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 690 bin 355 idi. 2024 yılı sonu itibarıyla bu sayı 1 milyon 859 bin 843 kişiye ulaştı. 1 milyon 375 bin kişi bireysel kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü.