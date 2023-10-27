Kredi kartı faiz oranları yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran yüzde 2,71'den yüzde 3,11'e çıkarıldı.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor.

Buna göre, Türk lirası Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,66'ya, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,56'dan yüzde 3,96'ya yükseltildi.

Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak (Kredili mevduat hesapları için de geçerli) azami akdi faiz oranı yüzde 4,02'den yüzde 4,42'ye, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,32'den yüzde 4,72'ye geldi.

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 2,61'den yüzde 2,93'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,91'den yüzde 3,23'e çıkarıldı.