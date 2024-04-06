Kredi kartı faizleri yüzde 4,25’e yükseltildi
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25’e yükseltildi.
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Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.
Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi.