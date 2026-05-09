Kredi kartı harcamalarında taksit dengesi değişti

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bültenlerinden derlenen verilere göre, 2017 başında yaklaşık 70 milyar TL seviyesinde olan bireysel kredi kartı bakiyesi, 2026 itibarıyla 3 trilyon TL sınırına dayanırken, kurumsal kredi kartı bakiyesi de 900 milyar TL’yi aştı.

Taksitsiz harcama ağırlığı arttı

Grafiklere göre bireysel kredi kartlarında 2017-2021 döneminde taksitli ve taksitsiz harcamaların oranı birbirine daha yakın seyrederken, son iki yılda dengeler belirgin şekilde değişti.

2024 itibarıyla bireysel kart harcamalarında taksitsiz işlemlerin payı yüzde 65 seviyelerine kadar yükselirken, taksitli harcamaların oranı yüzde 35’e kadar geriledi. 2026’da da taksitsiz harcamaların toplam harcamalar içindeki ağırlığı yüzde 60’ın üzerinde kalmaya devam etti.

Benzer bir tablo kurumsal kredi kartlarında da izleniyor. 2023 sonrası dönemde şirketlerin kart harcamalarında taksitsiz kullanım oranı hızla yükselirken, taksitli işlemlerin payı yüzde 25’e kadar geriledi.

Enflasyon ve taksit ilişkisi

Grafiklerde en dikkat çekici değişimler enflasyonist dönemlerde görüldü.

2021 sonrasında enflasyondaki sert yükselişle birlikte taksitli harcamaların payının hızla artarken, sonrasında yapılan düzenlemelerin etkisiyle taksitsiz harcamalarda yeniden yükseliş görüldü. Günlük harcamaların doğrudan kredi kartına yüklenerek kartların “taksit aracı” olmaktan çıkıp kısa vadeli finansman aracına dönüştüğü izleniyor.

Birçok sektörde taksit sınırlarının daraltılması, tüketiciyi peşin de olsa kredi kartı üzerinden yapılan harcamalara yöneltti.

Kart hacmindeki yükseliş

Veriler, kredi kartlarının yalnızca tüketim ve ödeme alışkanlıklarındaki değişimi değil, enflasyonist ortamdaki önemli bir kaynak haline getirdiğini de gösteriyor.

Kart bakiyelerindeki hızlı büyüme, hanehalkının nakit akışında kredi kartına daha fazla bağımlı hale geldiğini gösterirken, taksitsiz harcamalardaki yükseliş de enflasyon baskısını gösteriyor.