Kredi kartı limit kararına Mersinli mobilyacılardan tepki

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) Başkanı Muhammed Sadık Özkan, uygulamanın hayata geçmesi halinde iç piyasada büyük bir daralma yaşanacağını söyledi.

Enflasyonla mücadele başlığı altında gündeme gelen kredi kartı limit kısıtlaması, kentin önde gelen sektörleri arasında yer alan mobilya, beyaz eşya ve ev eşyası ticaretinde adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son yapılan kredi kartı düzenlemesinden eğitim ve sağlık harcamalarının etkilenmeyeceğini duyurması üzerine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MERMOB Başkanı Muhammed Sadık Özkan, “Eğitim ve sağlık harcamalarının bundan etkilenmemesi güzel ancak gıda dışı mobilya, ev yaşam ürünlerinin de bundan etkilenmemesi gerekiyor. Çünkü, kredi kartlarının günümüz ticaretinde vazgeçilmez bir güven unsuru halinde. Eğer ona da limit gelirse ticaretimiz büyük oranda olumsuz etkilenir” dedi.

Enflasyon kontrol altına alınmadan çıkmaza sürükler

Kredi kartlarının çek ve senedin yerini aldığını hatırlatan Özkan, bu sistemin zayıflatılmasının piyasayı geçmişte yaşanan sorunlara geri götüreceğini kaydederek, “Zaten zor ayakta duran iç ticaretin elinden kalan son güvenli ödeme yöntemi de alınmak isteniyor. Firmalarımız yıllar içinde riskli evrak düzeninden kurtulmuşken, şimdi yeniden belirsizliklerle dolu bir sürece itiliyor. Enflasyonu kontrol altına alma hedefiyle atılan bu adım, üreticiyi, esnafı ve sanayiciyi çıkmaza sürükler” ifadelerini kullandı.