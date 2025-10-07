Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı: Yapılandırma için son 3 gün!

BDDK’nın tavsiye kararıyla, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredileri artık 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu yapılandırmada ise Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı uygulanacak.

10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçları kapsayan düzenleme kapsamında başvurular 3 aydır devam ediyor. Ancak sürecin bitimine artık yalnızca 3 gün kaldı. 10 Ekim 2025 itibarıyla yapılandırma imkanı sona erecek.

Yapılandırma kapsamı genişletildi

Yeni düzenlemeyle yapılandırma kapsamı genişletildi. Artık sadece asgari ödemesi yapılmamış kredi kartları değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş tüm bireysel kart borçları da yapılandırılabiliyor.

İhtiyaç kredilerinde de değişiklik yapıldı. Önceden yalnızca 30 günü geçen gecikmeler yapılandırmaya dahil edilirken, artık tüm gecikmiş ödemeler bu kapsama giriyor.

Düzenlemeye göre hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarında, yapılandırma esas alınırken karar tarihindeki değil, yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi dikkate alınacak. Böylece, gecikmesi olmasa bile daha önce yapılandırılmış krediler de yeniden yapılandırılabilecek.

Yapılandırma sayesinde borçlar daha uzun vadeye yayılabiliyor

Uzmanlar, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların son günü beklemeden yapılandırma başvurusu yapmasını tavsiye ediyor. Yapılandırma sayesinde borçlar daha uzun vadeye yayılabiliyor ve düzenli bir ödeme planı oluşturulabiliyor.

Uzmanlar, borcunu yapılandırmayan kişilerin ciddi risklerle karşılaşabileceğini de hatırlatıyor:

Asgari ödeme yapılmazsa temerrüt riski oluşacak,

Kredi notu düşecek,

Faiz yükü giderek artacak.

Bunun yanı sıra, 10 Ekim’den sonra yeni bir düzenleme yapılması beklenmiyor.