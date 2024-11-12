Kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor! DMM'den '27.900 TL' iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) kredi kartı kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu.

DMM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan, “4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi." şeklindeki paylaşımlar, dolandırıcılık amaçlıdır.

Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."