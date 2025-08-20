Kredi kartı ve KMH borcu 5 asgari ücrete fark attı!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Haziran 2024 verileri, ülkedeki borçluluk tablosunun giderek ağırlaştığını ortaya koydu. Ekonomik darboğaz ve alım gücündeki erimenin etkisiyle vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek için kredi ve kredi kartlarına daha fazla yönelirken, toplam nakdi kredi hacmi 20.4 trilyon TL seviyesini gördü.

En dikkat çekici artış ise takipteki kredilerde yaşandı. Ödenmeyen ve tahsili zorlaşan "tasfiye olunacak kredi" tutarı, son bir yılda %92'lik şok bir artışla 539 milyar TL'ye ulaşarak, finansal sistemdeki riskin boyutlarını gözler önüne serdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı

Nefes Gazetesi'nden Nisanur Yıldırım'ın haberine göre, bireysel kredi borç bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 4.7 trilyon TL'ye yükseldi. Bu borçların en büyük kalemi, 2.3 trilyon TL ile kredi kartları oldu. Onu, 1.2 trilyon TL ile ihtiyaç kredileri izledi. Bireysel borçlu sayısı bir yılda 1.7 milyon kişi artarak 42.4 milyona ulaştı. Kişi başına düşen ortalama borç tutarı ise yüzde 39 artışla 112 bin 304 TL'ye yükseldi. Bu rakam, asgari ücretin 5 katını aşarak, vatandaşın omuzlarındaki finansal baskıyı gözler önüne serdi.

Kredi kartları ve kredilerde eekor

Hanehalkı borçlarında en riskli alanları, kredi kartları ve kredili mevduat hesapları (KMH) oluşturdu.

Kredi Kartları: Kredi kartı borçlusu sayısı 39.5 milyon kişiye ulaşırken, kişi başına düşen ortalama borç 58 bin 543 TL'ye yükseldi.

Kredili Mevduat Hesabı (KMH): Nakit ihtiyacı için kullanılan KMH'larda kullanıcı sayısı 30.3 milyona çıktı. Kişi başına düşen KMH borcu 19 bin 996 TL olarak hesaplandı.