Kredi kartından savunma payı kesilecek: Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı

AK Parti'nin gelirleri Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılmak üzere limiti 100 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarından yıllık 750 TL katılım payı alınmasını öngören yasa teklifi sonrası kart sahipleri limitlerini düşürmeye başladı.

Cuma günü TBMM'ye sunulan tasarı kapsamında bazı alışverişler üzerinden alınan ücretlerin de artması öngörülürken 100 bin TL ve üstü kredi kartlarından kart başına alınması öngörülen yıllık 750 TL ücret büyük tepki çekti.

Kart sahipleri limitleri düşürmek için harekete geçti

Reuters'ın üç bankacılık kaynağına dayandırdığı haberine göre, müşteriler tasarının ardından kredi kartı limitlerini düşürmeye başladı ve tasarının bu haliyle kabul edilmesi durumunda kullanımdaki kredi kartı sayısı da azalabilir.

AK Parti Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifini açıklarken, taslağa göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınacak.

"Bankalar tasarının etkilerini değerlendiriyor"

Bir bankacı "Kredi kartı limitini düşürme taleplerinde artış gözlemliyoruz. Bankalar tasarının etkilerini değerlendirmeye başladı, olası etkileri sınırlandırmak için ne yapabileceklerine bakacaklar" dedi.

Yasa tasarısında ayrıca gayrimenkul alım satımı, araç satışları ve diğer işlemler sırasında vergi beyanlarına göre bireylerden ve şirketlerden katkı payı alınması da öngörülüyor.

Sosyal medyada tepki var

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bankaların müşterilerine tahsis ettiği kredi kartı limitinin müşterinin bu parayı harcayacağı anlamına gelmediğini, dolayısıyla alınacak ücretin kredi kartı limitine göre belirlenmesinin adil olmadığını ifade ediyor.

Mahfi Eğilmez: Krediden vergi alınamaz

İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamaz. Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz" dedi.

Ağustosta 1,25 trilyon liralık işlem gerçekleşti

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türkiye'de kullanımda olan yaklaşık 126 milyon kredi kartı bulunuyor ve bu yıl ağustos ayında yaklaşık 1,25 trilyon lira büyüklüğünde işlem gerçekleşti.

Türkiye'de hane halkı geliri ve tasarruflarında erimeye yol açan yüksek enflasyon döneminde vatandaşlar alışverişlerinde kredi kartlarını gittikçe daha fazla kullanmaya başladı.

Yükselen faizlerden dolayı ihtiyaç ve tüketici kredilerinde yıllık faiz yüzde 70'in üzerine çıkarken, taksit seçeneği sunan kredi kartları ise yoğun bir şekilde kullanılıyor.