Kredi kartları alacak takibinde yeni yıla 'güçlü' başladı: En yüksek oran ihtiyaçta!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Kredi faizlerindeki seyir, faiz indirim süreci, yıl sonu ve yılbaşı derken, oynaklıkla dikkat çekti.

2026’ya başlarken kredi faizlerinde ihtiyaç tarafında yükseliş izlenirken, taşıtta oynaklık ve konutla ticari kredilerde yükseliş izlendi.

Kredi faizlerinin seyriyle gözler, takibe düşen kredilerin oranına döndü.

BDDK bültenlerinde ekonomim.com tarafından derlenen verilere göre, toplam krediler içinde takibe düşenlerin oranı 2024 sonunda kısa bir süre gerilerken, 2025 yılı başlarında yüzde 1,88 seviyesinde bulunuyor. 16 Ocak haftasında bu oran yüzde 2,65 seviyesine çıkmış görünüyor.

Ticari kredilerde takip 2026’da yükseldi

Ticari kredilerde takipteki alacakların oranı 2025 yılı ilk haftasında yüzde 1,47 seviyesinde olurken, yıl boyunca yükselişini sürdürdü. Oran, 2026’da yeniden yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Konut kredilerinde de artış dikkat çekiyor

Konut kredilerinde de takibe düşenlerin oranında artış görülse de diğer bireysel kredilere “görece” buradaki seviye düşük kalıyor. Konut fiyatlarındaki yükselişi ve kredilerindeki sıkılaşmanın da etkili olduğu bu görece düşük oran ise 2024 yılı başlarında yüzde 0,11 seviyesinde olurken, 2025 başında yüzde 0,15’e çıkıyor. 2026 başında da 16 Ocak haftasında yüzde 0,17 seviyesinde gerçekleşiyor.

Taşıt kredilerinde trend bozulmuyor

Taşıt kredilerinde takibe düşenlerde 2024 sonu ve 2025 başında oynaklıklar görülürken, 2025 yılı ortasından bu yana yükseliş ivmesi daha hızlı oluyor.

2025 yılı 17 Ocak haftasında yüzde 0,32 olan taşıt kredilerinde takibe düşenlerin oranı, 16 Ocak 2026 haftasında yüzde 0,71 oldu.

En çok “ihtiyaç” takibe düşüyor!

İhtiyaç kredilerinde takibe düşenlerin oranı önde geliyor. Son 4 senedeki ihtiyaç kredilerinde takibe düşenlerin seyrine bakıldığında, 2023 yılı ilk haftasında yüzde 3,15 olan oran, 2024’te ilk haftada yüzde 3’e geriliyor. 2025’in ilk haftasında ihtiyaç kredilerinde takibe düşenlerin oranı yüzde 4,10’a geriliyor. Ancak 2026’nın ilk haftasında yüzde 5,26’ya çıkarak son yılların en yükse seviyesinde gerçekleşiyor. 19 Ocak haftasında da oran yüzde 5,53’e çıkmış bulunuyor.

Kredi kartlarında da yeni yıl “coşkusu”

Bireysel kredi kartlarında takibe düşme oranı 2024 yıl başında yüzde 1,37 seviyesinde olurken, 2025’te bu oran yüzde 3’ün üzerine çıkıyor. 2026’da 16 Ocak haftasında ise yüzde 4,83 seviyesine çıkan bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar oranı 2025’in son haftasından bu yana daha sert bir açıyla yükselmiş görünüyor.

Genel tabloda "vatandaşın ihtiyacı" öne çıkıyor

Kredilerin tamamı karşılaştırıldığında takipteki alacakların oranında bireysel kredilerdeki yüksek oranlar dikkat çekerken, ihtiyaç ve bireysel kredi kartları öne çıkıyor.