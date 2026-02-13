Kredi kartları bireysel kredilerde liderliğini korudu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan Aralık 2025 Aylık Bülteni’ne göre, finans sektörünün kullandırdığı toplam nakdi krediler yıllık bazda yüzde 44 artarak 24 trilyon 204 milyar TL’ye ulaştı. Tasfiye olunacak alacaklar ise 740 milyar TL olurken, toplam kredilere oranı yüzde 3 seviyesine yükseldi.

Aralık 2025 itibarıyla 24,2 trilyon TL’lik nakdi kredinin 23 trilyon 246 milyar TL’si bankalar tarafından kullandırıldı. Finansal kiralama şirketlerinin payı 370 milyar TL, faktoring şirketlerinin payı 281 milyar TL ve finansman şirketlerinin payı 308 milyar TL olarak gerçekleşti.

Tasfiye olunacak alacakların 711 milyar TL’si bankalara ait olurken, finansal kiralama şirketlerinde 13 milyar TL, faktoring şirketlerinde 11 milyar TL ve finansman şirketlerinde 5 milyar TL düzeyinde kaydedildi. Toplam tasfiye oranı yıllık bazda 0,8 puan artarak yüzde 3 oldu.

Ticari kredilerin payı yüzde 76 oldu

Ticari krediler yıllık yüzde 43 artışla 18,3 trilyon TL’ye yükseldi ve toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 76 olarak gerçekleşti.

Türk lirası cinsinden krediler yüzde 39 artışla 9 trilyon 443 milyar TL’ye çıkarken, yabancı para (YP) krediler yüzde 47 artarak 8 trilyon 848 milyar TL oldu. YP kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 48 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam gayri nakdi krediler ise yıllık yüzde 50 artarak 9 trilyon 16 milyar TL’ye ulaştı.

Sorunlu kredilerde inşaat ilk sırada

Sektörel dağılımda imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 19 payla ikinci sırada yer aldı. Tasfiye olunacak alacak oranının en yüksek olduğu sektör yüzde 4,3 ile inşaat oldu. Yabancı para kredi payının en yüksek olduğu sektör ise yüzde 85 ile enerji olarak kaydedildi.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yıllık yüzde 49 artarak 5 trilyon 914 milyar TL oldu. Bu kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırıldı. Finansman şirketlerince verilen 31 milyar TL’lik bireysel kredinin 18 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluştu.

Kredi kartları ilk sırada

Bireysel kredilerin dağılımında kredi kartları yüzde 49 ile ilk sırada yer aldı. İhtiyaç kredileri yüzde 25, konut kredileri yüzde 12, kredili mevduat hesabı yüzde 13 ve taşıt kredileri yüzde 1 pay aldı. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 1,8 milyon artarak 43,6 milyon kişiye yükseldi. Kişi başına ortalama kredi bakiyesi 136 bin TL oldu.

Aralık ayında 240 bin kişi ilk kez kredili mevduat hesabı, 190 bin kişi kredi kartı, 152 bin kişi tüketici kredisi kullandı. İlk defa taşıt kredisi kullananların sayısı 33 bin, konut kredisi kullananların sayısı ise 18 bin olarak kaydedildi.

Kredi kartlarında limitlerin yüzde 21’i dolu

Bireysel kredi kartlarında toplam 14 trilyon TL’lik limitin kullanım oranı yüzde 21 oldu. Limit aralığı 0-100 bin TL olan kart sahipleri kişi sayısının yüzde 39’unu oluştururken, bu grubun toplam limit içindeki payı yüzde 6 olarak gerçekleşti.

İl bazında bireysel kredi payında İstanbul yüzde 27 ile ilk sırada yer aldı. Ankara yüzde 10, İzmir ise yüzde 7 pay aldı. Son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en hızlı artan iller Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak kaydedildi.