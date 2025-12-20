Kredi kartları ve kredili hesaplarda risk yükseliyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) hesaplarında riskin yükseldiği görüldü.

Geçtiğimiz günlerde QNB ekonomistlerinin incelediği kredi kartlarında limitlerin yükselişi dikkat çekmişti. Kredi kartı harcamaları 2025 yılında yüksek artışlar gösterirken, kredi kartı limitlerinin çok daha hızlı büyüdüğü görülüyordu. Kredi kartlarında her an kullanılmaya hazır limitin gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 16,7’sine çıktığı ve bu oranında 1 yılda 3,5 puan, son 3 yılda ise 11,3 puan arttığı görülmüştü.

Tasfiye olunacak hesaplarda da yükseliş

TBB Risk Merkezi raporlarında ekonomim.com tarafından derlenen verilere göre, kredi kartlarında tasfiye olunacak kredi kartı oranı 2024 yılı başında 1,5 seviyesindeyken, 2025 Ekim’de bu oran 4,4’e çıktı.

Oran, 2024’ün sonunda 3,1’e çıkarken, 2025 yılı boyunca da yükselişini sürdürdü.

Ek hesaplarda da yük artıyor

Kredili mevduat hesaplarında da (KMH) 2024 Ocak ayında 2,2 olan oran 2025 Ekim’de 4,3’e yükseldi.

Son yıllarda faiz oranlarından bağımsız belirlenen, kredi kartı ve KMH faizlerinde uzun süredir yüksek seyir sürerken, yaz döneminde bu yana faiz indirimlerine de yönelinmişti.

2024 Nisan’dan 2025 Temmuz’a dek KMH işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 5 seviyesinde olurken, Ağustos 2025’te yüzde 4,75’e, Ekim 2025’te de 4,5’e inmişti. Ancak faiz indirimlerine karşın tasfiye olunacak KMH oranının yükseldiği görüldü.