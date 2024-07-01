Kredi kartlarında geciken ödeme oranı artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), her hafta yayınladığı verilere göre bireysel kredi kartlarındaki tahsili geciken alacak oranı aydan aya artış gösteriyor.

Türkiye’de bireysel kredi kartlarında taksitli ve taksitsiz harcamalar, BDDK’nın verilerine göre 21 Haziran haftasında 1,43 trilyon TL olarak kaydedildi. Bir önceki hafta ise bu miktar 1,47 trilyon TL ile ayın zirvesindeydi. 2020 yılından bu yana verilere bakıldığında harcamaların sürekli arttığı görülüyor.

Öte yandan bireysel kredi kartlarında takipteki alacakların miktarı da 21 Haziran haftasında 30 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Tıpkı harcamalar gibi takipteki alacakların miktarı da ayın zirvesine ulaştı.

Artış dikkat çekiyor

CNBC-e'nin haberler/kredi-kartlarinda-tahsili-geciken-alacak-orani-artiyor-h1267">haberine göre Ocak 2020’den Haziran 2024’e kadar geçen sürede bireysel kredi kartı takipteki alacak oranında yüzde 6'dan yüzde 2’ye bir düşüş görülse de özellikle 2023’ün son aylarından itibaren oranın giderek artması dikkat çekiyor.

Mayıs 2020’de yüzde 6 ile zirveyi gören oran, Ocak 2020'den bu yana, Temmuz 2023’te ise en düşük seviyesine geldi. Temmuz 2023’ten sonra da yükseliş başladı.

Mayıs 2020’de Türkiye’de yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 11,39 olarak kaydedilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mayıs 2024’te yıllık enflasyon oranını yüzde 75,45 olarak açıkladı.

Kredi kartı harcamaları hız kesmiyor

Temmuz 2023'te 30 milyar dolar ile en düşük seviyesine inen taksitli ve taksitsiz bireysel kredi kartı harcamaları, devam eden aylarda yükselmeye başladı. Hız kesmeyen kredi kartı harcamaları, 21 Haziran tarihinde 44,1 milyar doların üzerinde çıktı.