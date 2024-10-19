Kredi kartlarında ‘savunma payı’ karmaşası! Limit düşürenler şimdi de artırmanın peşine düştü

Savunma Sanayi payı ödememek için limitlerini hızlıca düşürenler şimdi de artırmanın peşine düştü. Kredi kartlarında limit karmaşası yaşanmaya başladı.

100 bin lira ve üzeri limitli olan kredi kartları için 750 liralık Savunma Sanayi kesintisi geçtiğimiz hafta Cuma günü kamuoyu gündemine gelmişti. Bunun üzerine çok sayıda kredi kartı kullanıcısı haberi alır almaz limitleri 100 bin liranın altına çekmişti. Bu süreçte bankalardan müşterilere de uyarılar geldi. Bankaların ‘bekleyin’ uyarısını dinlemeden gerek uygulamalar üzerinden gerekse banka şubesine giderek kredi kartı limitlerini 90 bin lira seviyesine çekti.

Limit düşürenler şimdi artırmaya çalışıyor

Geçen hafta limitlerini düşüren kart sahipleri 750 liralık kesintiden vazgeçilince limitleri yeniden yükseltmek için uğraşmaya başladı. Ancak bu kez de karşılarına banka engeli çıktı. Limitlerini 100 bin liranın üzerine çıkarmak isteyenler sorun yaşadı. Çünkü, uzmanlara göre limitleri artırmak eskisi kadar kolay değil.

“Gelir beyan edemeyenler limitlerini yükseltemedi”

Savunma payı ile limit düşürenlerin durumunu Star TV’ye anlatan Yeminli Mali Müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Bankalar sizden gelir beyan etmenizi isterler. Ancak 100 bin TL’nin altında limitlerini düşürdüklerinde tekrar gelirlerini 100 bin lira ve üzerine göre beyan edemedikleri için vatandaşlarımız maalesef limitlerini tekrardan yükseltemediler” dedi.

Şubeye gitmek avantaj sağlıyor

Uzmanlar uygulamadan işlem yapmak yerine şubelere gitmenin limit yükseltme işlemini daha da hızlandıracağını belirtiyor.