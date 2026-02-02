Kredi kartlarında takip oranı son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, 23 Ocak itibarıyla bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı yüzde 4,8’e yükselirken, sektör genelindeki toplam oran yüzde 2,6 olarak kaydedildi.

Açıklanan rakamlar, ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranının yüzde 5,5 ile en yüksek seviyede bulunduğunu ortaya koydu. Kredi kartları ise bu oranı yakından izliyor. Her iki kalemde de 2023 ve 2024 yıllarında görülen düşük seviyelerin ardından, son bir yılda belirgin bir artış yaşandığı dikkat çekti.

2023 sonrası yön değişti

Takip oranları, 2020’deki yüksek seviyelerin ardından 2022 ve 2023 döneminde gerileme göstermişti. Ancak 2024 itibarıyla yeniden yükselişe geçen oranlar, 2025 başından Ocak 2026’ya kadar olan süreçte hem ihtiyaç kredilerinde hem de bireysel kredi kartlarında hızlı bir artış sergiledi.