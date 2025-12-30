Kredi ve banka kartlarında rekor artış: Limitler 11 ayda 12,6 trilyon TL’ye yükseldi

Maaşlar yetmiyor, kartlar da sınırına ulaşıyor. Market alışverişinden faturaya kadar zorunlu harcamalar arttıkça, kredi ve banka kartı limitlerindeki yükseliş kaçınılmaz hâle geldi. Bugün toplam kart limitleri, Türkiye ekonomisinin yaklaşık beşte biri büyüklüğünde.

Kredi kartları yüzde 9,3 artış gösterdi

Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen vatandaşlar, maaşlarını ay sonuna yetirebilmek için kredi ve kredi kartlarını adeta ikinci maaş gibi kullanıyor.

Kart sayıları da hızlı bir artış gösteriyor. Son 11 ayda kredi kartları yüzde 9,3 artışla 142 milyona, banka kartları ise yüzde 10 yükselişle 215,1 milyona ulaştı. Ön ödemeli kartlar dahil edildiğinde toplam kart sayısı yüzde 8 artışla 465,8 milyona yükseldi. Kartlı finansman, artık hane bütçelerinin görünmez bir destekçisi konumunda.

Limitler yetersiz kaldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla kasımda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2 trilyon 266.3 milyar liraya yükseldi. Kartların yıl boyunca market, yemek ve hizmet sektörü ödemeleri için çalıştığı da verilere yansıdı. Zorunlu ödemeler kartlara sığmayınca limitler yetersiz kaldı, vatandaşlar çareyi limitleri yükseltmekte buldu.

Kredi kartı limitlerinin toplamı 12.6 trilyon TL’yi buldu

Böylece bankacılık sistemindeki kredi kartı limitlerinin toplamı 12.6 trilyon TL’yi buldu. Bu büyüklük, kart limitlerinin milli gelirin yüzde 22.5’ine, yani ekonominin neredeyse beşte birine denk geldiğini gösteriyor. 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış GSYH’nin Türk Lirası karşılığı 56 trilyon 120 milyar TL seviyesinde. Öte yandan TCMB’de bir analiz yayımlayarak kart limitlerinin gelirden fazla arttığını belirterek bankalara uyarı yaptı.