Kredi ve kart borçlularını ilgilendiriyor! Akbank takipteki alacaklarını varlık şirketlerine sattı
Akbank kredi ve kart borçlusu olan müşterilerinin takipteki 1.7 milyar liralık borcunu 3 varlık yönetim şirketine sattı.
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Akbank, takipteki kredi alacak portföyünün bir kısmını üç varlık yönetim şirketine sattığını duyurdu.
KAP’a bildirildi
Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, takipteki kredi alacak portföyünün Gelecek Varlık Yönetimi, Ortak Varlık Yönetim ve Dünya Varlık Yönetimi'ne satıldığı belirtildi.
1.7 milyar liralık borç artık varlık şirketlerinde
Akbank, takipteki kredi alacak portföyünün 1 milyar 710 milyon TL tutarındaki kısmını toplam 565 milyon TL bedel karşılığında sattığını bildirdi.
Ekonomi